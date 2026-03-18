Два турнира по игре «кила» пройдут в Московской области 21 марта
В Люберцах и Клину 21 марта состоятся соревнования по русской игре с мячом «кила», сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В Люберцах турнир проведут в экспериментальном формате: команды будут играть 5х5, но по правилам килы 3х3, запрещающим захват свободного игрока. Мероприятие посвятят памяти Игоря Комендатенко, атамана московской ватаги «Русские на трибуне». Участие примут команды из Москвы, Подмосковья и Владимирской области. Турнир начнётся в 11:00 на стадионе «Труд» в Малаховке.
В Клину в 12:00 в парке «Демьяново» стартует турнир «Кила 700», названный в честь 700-летия города, которое отмечали в 2017 году. Организатор — местная ватага «1317». Для гостей подготовят мастер-классы, развлекательную программу, музыку и полевую кухню.
Президент Федерации килы России Дмитрий Черняк отметил, что игра динамично развивается: регулярно анализируются турниры и вносятся корректировки в правила.
Мероприятия проходят в рамках государственной программы «Спорт России».
