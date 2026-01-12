Два турнира принесли единоборцам из Пушкинского девять медалей
Юные спортсмены городского округа Пушкинский заняли второе место на первенстве северной территории Московской области по самбо. Оно состоялось в Королёве и собрало юношей 14-16 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Пушкинский на соревнованиях представили спортсмены Клуба спортивных единоборств «Аврора» и воспитанники спортшколы олимпийского резерва. По итогам соревнований Илья Батшев и Даниил Князев поднялись на вторую ступень пьедестала.
Кроме того, в Туле прошли первые в 2026-м соревнования «Новогодний турнир по дзюдо». В них участвовали воспитанники спортклуба «Динамо‑Ивантеевка». Золотую медаль взяла Александра Чаброва, серебро – Анастасия Маркова и Тимур Карагулов, бронзу – Степан Марков, Максим Билюшов, Ратмир Кинжигалиев и Дмитрий Колтунов.
Как рассказали в администрации, воспитанники СК «Динамо-Ивантеевка» в прошедшем году приняли участие в 60 соревнованиях различного уровня и завоевали 480 медалей.
