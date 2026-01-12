Два турнира принесли единоборцам из Пушкинского девять медалей

12 января 2026, 17:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Юные спортсмены городского округа Пушкинский заняли второе место на первенстве северной территории Московской области по самбо. Оно состоялось в Королёве и собрало юношей 14-16 лет, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.