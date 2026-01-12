Сноубордистка Артюхова из Подмосковья завоевала медаль Кубка России
Представительница Московской области Варвара Артюхова завоевала серебряную медаль на четвёртом этапе Кубка России по сноуборду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На вторую ступень пьедестала почёта подмосковная спортсменка поднялась в женском зачёте в дисциплине «параллельный слалом-гигант».
«Места распределились следующим образом: победу одержала спортсменка из Красноярского края Полина Каримова, второе место заняла воспитанница истринской спортшколы «Истина» Варвара Артюхова, а бронзовую медаль завоевала представительница Сахалинской области София Надыршина», — говорится в сообщении.Соревнования по параллельному слалому-гиганту в рамках третьего и четвёртого этапов Кубка России проходили с 9 по 12 января в городе Куса Челябинской области.