Подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей первенства России
Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась рапиристка Стефания Часовникова из Краснознаменска.
«Золотую медаль завоевала также команда подмосковных рапиристок в составе Стефании Часовниковой, Ирины Зориной, Софии Дзобаевой и Мариам Курасбедиани. В финале девушки победили представительниц Курской области. А третье место заняла команда из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Серебро в личном первенстве выиграла Ирина Зорина. Кроме того, второе место первенства занял подмосковный шпажист Таймураз Таутиев, а третье — его земляк и соперник Богдан Новак.