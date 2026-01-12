Подмосковные фехтовальщики завоевали пять медалей первенства России

12 января 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





На высшую ступень пьедестала почёта поднялась рапиристка Стефания Часовникова из Краснознаменска.





«Золотую медаль завоевала также команда подмосковных рапиристок в составе Стефании Часовниковой, Ирины Зориной, Софии Дзобаевой и Мариам Курасбедиани. В финале девушки победили представительниц Курской области. А третье место заняла команда из Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.