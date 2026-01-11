Участниками открытых гонок в деревне Соколова Пустынь стали свыше 300 лыжников

11 января 2026, 16:04

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 300 спортсменов вышли на старт традиционных открытых соревнованиях по лыжным гонкам в городском округе Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Гонки состоялись в деревне Соколова Пустынь. Они объединили всех – от юных лыжников до заслуженных ветеранов спорта.

«На трассе учебно-тренировочной базы «Берёзка» свыше 300 человек определили сильнейших на коротких дистанциях. Участники состязались в свободном стиле по упрощённой спринтерской программе. Юноши и девушки 11-12 лет преодолели один километр, представители остальных возрастных групп – 1,2 км. Каждая гонка стала настоящим испытанием на скорость и выносливость», – отметили в ведомстве.