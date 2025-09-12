Два возгорания в Луховицах ликвидировали за прошедшие сутки

12 сентября 2025, 10:29

В подмосковных Луховицах за сутки ликвидировали два пожара — лесной и торфяной. Они были вовремя обнаружены системой видеомониторинга, сообщили в Комлесхозе Московской области.

Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области



Очаги возгорания находились в трёх километрах от деревни Лесное. Огонь тушили 11 человек личного состава и 7 единиц техники. На ликвидацию лесного пожара ушло чуть больше часа, на торфяной — почти четыре часа.По предварительным данным, причиной возгораний стали нарушения правил пожарной безопасности жителями. Подозреваемых в поджогах устанавливают, все материалы направили в надзорные органы.Комлесхоз Подмосковья напоминает о том, что за умышленные поджоги грозит административная и уголовная ответственность.Штрафы составляют:для физических лиц — до 60 тысяч рублей;для должностных лиц — до 110 тысяч рублей;для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.Возможно лишение свободы до 10 лет.