В Сергиево-Посадском округе готовят участок для посадки 3600 саженцев ели

11 сентября 2025, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Вблизи посёлка Ново-Абрамцево Сергиево-Посадского округа завершили подготовку земли для будущего леса, сообщил подмосковный Комлесхоз.







На одном гектаре в Хотьковском лесничестве скоро высадят 3 600 елей. Специалисты уже нарезали борозды, чтобы саженцы располагались ровными рядами и получали достаточно солнечного света. Такой подход помогает деревьям лучше приживаться и расти.



Высадка елей проводится в рамках госзадания по восстановлению лесов региона.

