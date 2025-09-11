Достижения.рф

В Сергиево-Посадском округе готовят участок для посадки 3600 саженцев ели

оригинал Фото: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

Вблизи посёлка Ново-Абрамцево Сергиево-Посадского округа завершили подготовку земли для будущего леса, сообщил подмосковный Комлесхоз.



На одном гектаре в Хотьковском лесничестве скоро высадят 3 600 елей. Специалисты уже нарезали борозды, чтобы саженцы располагались ровными рядами и получали достаточно солнечного света. Такой подход помогает деревьям лучше приживаться и расти.

Высадка елей проводится в рамках госзадания по восстановлению лесов региона.
Ирина Паршина

