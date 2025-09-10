В подмосковном посёлке Некрасовский загорелся мебельный склад
Пожар вспыхнул на территории посёлка Некрасовский Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, горит мебельный склад. Недалеко от места пожара находится конный клуб.
«Площадь пожара составляет свыше 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.Информация о пострадавших не поступала.
По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали звуки взрыва.
