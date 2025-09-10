Достижения.рф

В подмосковном посёлке Некрасовский загорелся мебельный склад



Пожар вспыхнул на территории посёлка Некрасовский Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



По данным источника, горит мебельный склад. Недалеко от места пожара находится конный клуб.

«Площадь пожара составляет свыше 50 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших не поступала.

По данным Telegram-канала SHOT, местные жители слышали звуки взрыва.

Ранее сообщалось, что в квартире на востоке Москвы взорвался газовый баллон. Ударная волна выбила стёкла в соседних квартирах, а также на балконе пострадавшей квартиры. На четвёртом этаже частично обрушились оконные конструкции. Выяснилось, что хозяин квартиры решил приготовить завтрак с помощью газового баллона. На месте происшествия работают экстренные службы.
