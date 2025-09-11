Экстренные службы Подмосковья проверили пожарную безопасность «Интервидения»
Силы пожарно-спасательного гарнизона Московской области готовы обеспечить пожарную безопасность международного конкурса «Интервидение 2025». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
Масштабный праздник пройдёт 20 сентября на сцене Live Arena в Одинцовском городском округе. Специалисты подмосковного МЧС и работники Мособлпожспаса провели противопожарную подготовку. «Проверяли готовность и доступность путей эвакуации; наличие и исправность первичных средств пожаротушения; состояние наружного и внутреннего водоснабжения; знания и навыки персонала по действиям при пожаре», – рассказали в ведомстве.В день конкурса на месте будут дежурить 133 человека и 34 единицы техники. Их задача – контролировать соблюдение противопожарного режима и оперативно реагировать на возможные нештатные ситуации.
Ранее сообщалось, что «Интервидение» возвращается в Россию после долгого перерыва. 20 сентября сцене Live Arena соберутся исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.
«Интервидение» – музыкальный конкурс эстрадной песни Международной организации радиовещания и телевидения. Прообразом в 1961 году стал Международный фестиваль песни в польском Сопоте. О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова, объявили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. Организовать в России свой песенный конкурс, призванный заменить «Евровидение», предложили российские деятели культуры.