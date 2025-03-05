В Шатуре снесли многоквартирный 105-летний дом

Многоквартирный одноэтажный деревянный дом 1920 года постройки, находившийся в аварийном состоянии, снесли в деревне Долгуша муниципального округа Шатура, сообщает пресс-служба Мособлархитекутры.
«Общая площадь дома составляла более 200 квадратных метров. Из-за высокой степени износа строительный конструкций здание признали аварийным, жильцов из шести квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В январе текущего года аварийный дом снесли», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация округа пока не приняла.
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Лев Каштанов