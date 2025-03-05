Шатурянка вышла в финал конкурса специалистов местного самоуправления

Любовь Жукова (фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура)
Начальник отдела жилищной политики администрации муниципального округа Шатура Любовь Жукова стала финалисткой конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления», сообщает пресс-служба администрации округа.
Всего заявки на участие в конкурсе подали 222 человека, из них в финал вышли 27 участников в девяти различных номинациях.
Последним этапом конкурса стала защита проектов. Работа Любови Жуковой была посвящена важности непосредственного общения сотрудников администрации с жителями.
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Последним этапом конкурса стала защита проектов. Работа Любови Жуковой была посвящена важности непосредственного общения сотрудников администрации с жителями.
«Я очень рада, что вышла в финал, рассказала о своем проекте. Конкурсная комиссия отметила, что в моей работе была полностью раскрыта тема и важность живого общения специалистов органов местного самоуправления и жителей для внедрения информационных систем», — сказала Любовь Жукова.Итоги конкурса подведут в День местного самоуправления — 21 апреля.
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Лев Каштанов