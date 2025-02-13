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Две команды сыграют за Подмосковье в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команды из Красногорска и Королёва станут участниками финального этапа XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013-2014 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

«По традиции игры пройдут на ГУМ-катке на Красной площади. Откроет соревнования турнир по хоккею в валенках. 18 и 19 февраля состоятся финальные игры XV Кубка Патриарха. За победу будут бороться коллективы из шести федеральных округов России. Подмосковье в турнире девочек представит красногорская команда «Зоркий», в соревнованиях мальчиков – СШОР «Королёв», – отметили в пресс-службе.


В министерстве напомнили, что в прошлом году юные хоккеисты из Королёва впервые завоевали переходящий кубок.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Финальный этап юбилейного турнира посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов. Церемония открытия пройдет 17 февраля в 13 часов.

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Мошенники стали рассылать деньги и вымогать ещё большие суммы за молчание
13 февраля 2025, 20:10

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В интернете появились сообщения о новом способе мошенничества, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области. Злоумышленники рассылают жертвам деньги, а затем вымогают ещё большие суммы за молчание.
«Жертвам посылают деньги, а в комментарии к переводу пишут благодарность «за помощь ВСУ». Затем мошенники делают скриншот платежа, угрожая жертве направить информацию в правоохранительные органы. При этом они пугают возбуждением уголовных дел и вымогают ещё большие суммы за молчание. Убедительно просим граждан не реагировать на провокации неизвестных. Не сообщайте личную информацию и не переводите деньги на указанные злоумышленниками счета», – говорится в сообщении.
Если поступил перевод от неизвестного лица, ГУРБ советует связаться с банком, подробно рассказать о ситуации и следовать полученным инструкциям. Столкнувшись с явными признаками вымогательства, мошенничества или с угрозами, также можно обратиться в полицию.

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Московский регион вышел в лидеры по росту потребления электричества в 2024 году
13 февраля 2025, 19:53

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Московский регион стал одним из лидеров по росту потребления электроэнергии по итогам 2024 года. Такие данные привели в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Новое значение исторического максимума потребления мощности – 41023 МВт – было достигнуто 18 января прошлого года. При этом одним из лидеров роста электропотребления стали Москва и Московская область, – плюс 5,1%. Исторический максимум потребления мощности в энергосистеме столицы и Подмосковья был зафиксирован 19 декабря прошлого года и составил 19883 МВт. Это на 93 МВт больше, чем предыдущее максимальное значение.
«Рост потребления электроэнергии – показатель динамичного развития региона. Он свидетельствует об увеличении деловой активности, росте числа новых домохозяйств, внедрении современных технологий. Мы должны быть готовы обеспечивать растущие потребности, инвестировать в модернизацию инфраструктуры и внедрять эффективные решения. Задача – сделать так, чтобы каждый житель Подмосковья был уверен в надёжности и стабильности энергоснабжения, даже в условиях растущей нагрузки», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
В соответствии со Схемой и Программой развития электроэнергетических систем России на 2025-2030 годы, утверждённой приказом Минэнерго страны, в нынешнем году ожидается дальнейший рост потребления электричества –до 272,2 млрд кВт/ч. Это выше показателя 2024 года на 3,7 млрд кВт/ч, то есть на 1,4%.

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В школе Наро-Фоминска открыли «Парту Героя» в память о майоре ФСБ Фролове
13 февраля 2025, 19:45

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области

В Наро-Фоминской средней общеобразовательной школе №9 имени дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Валентина Лебедева торжественно открыли «Парту Героя».
Она посвящена памяти выпускника школы – сотрудника Управления ФСБ России по городу Москве и Московской области Сергея Александровича Фролова, погибшего при исполнении воинского долга. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области

Фролов поступил на службу в ФСБ в 1996 году. В сентябре 2002-го офицер был направлен в служебную командировку в Чечню в должности руководителя сводной специальной группы, привлекавшейся к проведению контртеррористических операций.
«18 февраля 2003 года группа оперативных сотрудников под руководством майора Фролова возвращалась после выполнения оперативно-боевого задания к месту постоянной дислокации. В районе Новогрозненского автомобиль сотрудников был подорван на радиоуправляемом фугасе боевиками. Фролов получил смертельное ранение», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба УФСБ РФ по г. Москве и Московской области

За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, майор Сергей Фролов был награждён орденом Мужества посмертно. Военнослужащий навечно зачислен в списки УФСБ России по Москве и Московской области.

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В школе Ленинского округа открыли музей первого подмосковного Героя СССР Молокова
В Ленинском округе открыли музей первого подмосковного Героя СССР Молокова
13 февраля 2025, 19:12

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

В Молоковской школе Ленинского городского округа открыли музей в честь 130-летия со дня рождения первого Героя Советского Союза из Подмосковья, полярного лётчика и военачальника, принимавшего участие в спасении экспедиции парохода «Челюскин», – Василия Сергеевича Молокова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В числе почётных гостей торжественного митинга присутствовали глава муниципалитета Станислав Каторов, председатель Совета ветеранов Подмосковья Виктор Пикуль, внучка героя Татьяна Молокова и его внучатая племянница Елизавета Коробкина.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

«Мы, ветераны труда Вооружённых сил, правоохранительных органов, от лица почти полутора миллионов людей старшего поколения хотим поздравить вас с этим знаменательным событием – юбилеем, который мы отмечаем на этой исторической и героической земле, 130-летием со дня рождения нашей легенды, нашей гордости, уникального человека, первого Героя Советского Союза в Московской области Василия Сергеевича Молотова. Символично, что это мероприятие проходит в Год защитника Отечества, в канун Дня защитника Отечества, Дня Советской Армии и Военно-Морского флота, той героической армии, которая всегда достойно защищала не только нашу страну, но и весь мир от возникающих угроз», – сказал Пикуль.
Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

После митинга в новой пристройке к школе на 237 мест торжественно открыли музей.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

«Легендарная операция по спасению людей на пароходе «Челюскин» стала символом героизма и стойкости советского народа. Именно за этот подвиг впервые в стране было введено звание Героя Советского Союза, и Василий Сергеевич стал одним из первых его обладателей. Он был не только пилотом, но и человеком выдающегося мужества и преданности. Благодаря таким личностям, как он, авиация имеет свои славные страницы, и они стали вдохновением для будущих поколений лётчиков», – обратился к присутствующим Каторов.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

«Мой дедушка родился в селе Молоково, но потом переехал в Москву. Я родилась уже в столице и жила там с ним. Помню его скромным и простым человеком, который никогда не рассказывал о своих подвигах. Мы смогли собрать экспонаты для музея, сохранив вещи дедушки на даче. Теперь они найдут достойное место и будут служить молодому поколению. Надеюсь, что музей будет пополняться. Сегодня я привезла его саквояж, который всегда был с ним в полётах», – рассказала Молокова.

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г. о.

Экспонаты для музея передали также участники проекта «Неизвестные герои Севера» и члены общественного комитета «Челюскинцы». После церемонии открытия ученики Молоковской школы и почётные гости стали участниками телемоста с учащимися Красноярской школы №150 и Норильской школы №41, которые также носят имя героя.

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В Подмосковье разработают комплексный план борьбы с киберпреступностью
13 февраля 2025, 18:03

Сергей Забатурин (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Комплексный план по борьбе с киберпреступностью планируют разработать в прокуратуре Московской области, об этом сообщил глава ведомства Сергей Забатурин в ходе заседании коллегии региональной прокуратуры, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Противоправные деяния, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий, — это один из главных вызовов. Нам необходим дополнительный комплексный план совместных мероприятий по противодействию и профилактике киберпреступности. (…) В ближайшее время мы его представим», — сказал Сергей Забатурин.
Он также подчеркнул, что рассчитывает на эффективное взаимодействие с органами прокуратуры всех служба для успешной реализации этого плана.

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