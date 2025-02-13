Две команды сыграют за Подмосковье в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Команды из Красногорска и Королёва станут участниками финального этапа XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013-2014 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.