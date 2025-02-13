Две команды сыграют за Подмосковье в финале Кубка Патриарха по хоккею с мячом

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команды из Красногорска и Королёва станут участниками финального этапа XV турнира по хоккею с мячом на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси среди девочек и мальчиков 2013-2014 годов рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
В министерстве напомнили, что в прошлом году юные хоккеисты из Королёва впервые завоевали переходящий кубок.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финальный этап юбилейного турнира посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов. Церемония открытия пройдет 17 февраля в 13 часов.
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«По традиции игры пройдут на ГУМ-катке на Красной площади. Откроет соревнования турнир по хоккею в валенках. 18 и 19 февраля состоятся финальные игры XV Кубка Патриарха. За победу будут бороться коллективы из шести федеральных округов России. Подмосковье в турнире девочек представит красногорская команда «Зоркий», в соревнованиях мальчиков – СШОР «Королёв», – отметили в пресс-службе.
В министерстве напомнили, что в прошлом году юные хоккеисты из Королёва впервые завоевали переходящий кубок.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Финальный этап юбилейного турнира посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях примут участие более 500 юных спортсменов. Церемония открытия пройдет 17 февраля в 13 часов.
Читайте также:
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Лора Луганская