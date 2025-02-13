Этап чемпионата России по снежному волейболу в Подмосковье соберёт 22 команды

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В Подмосковье 20-22 февраля впервые проведут этап чемпионата России по снежному волейболу среди мужских и женских команд. Об этом сообщается в телеграм-каналн пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«На площадке в Одинцовском парке им. Ларисы Лазутиной выступят свыше 100 спортсменов из 22 команд со всей страны. Московскую область представят женский ВК «Заречье-Одинцово» (двумя составами), а также мужской ВК «Реутов», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Среди соперников будут «Корабелка» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининград), «Сочи», «Динамо-Татарстан» (Казань) и «Тулица» (Тульская область) и другие. Финал чемпионата состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.
Читайте также:
Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан
Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях
Красногорск станет центром международной акции «Быть здоровым – это модно!»
Лора Луганская