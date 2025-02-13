Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Этап чемпионата России по снежному волейболу в Подмосковье соберёт 22 команды

Этап чемпионата России по снежному волейболу в Подмосковье соберёт 22 команды

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Оригинал
В Подмосковье 20-22 февраля впервые проведут этап чемпионата России по снежному волейболу среди мужских и женских команд. Об этом сообщается в телеграм-каналн пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
«На площадке в Одинцовском парке им. Ларисы Лазутиной выступят свыше 100 спортсменов из 22 команд со всей страны. Московскую область представят женский ВК «Заречье-Одинцово» (двумя составами), а также мужской ВК «Реутов», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО



Среди соперников будут «Корабелка» (Санкт-Петербург), «Локомотив» (Калининград), «Сочи», «Динамо-Татарстан» (Казань) и «Тулица» (Тульская область) и другие. Финал чемпионата состоится в Красноярске с 14 по 16 марта.

Читайте также:

Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан

Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях

Красногорск станет центром международной акции «Быть здоровым – это модно!»
#подмосковье
#московская область
#спорт
#волейбол
#снег
#одинцово
#парк
#минспорт мо
#чемпионат россии
«Не вижу фаворита»: Тренер Торосян оценил бой-реванш между Биволом и Бетербиевым
Тренер Торосян считает боксёров Бивола и Бетербиева равными соперниками
13 февраля 2025, 18:27

Фото: istockphoto/FOTOKITA

Первое противостояние между российским боксёрами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым было равным, оно должно было завершиться вничью по судейским запискам. То же самое можно спрогнозировать и в их повторном поединке.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью порталу MMA.Metaratings.ru известный тренер Сергей Торосян. Он считает, что первый бой был абсолютно равным, а каждый из боксёров, хотя и выложился по максимумум, но не сумел добиться решающего преимущества.

«Не вижу фаворита. Первое противостояние для меня было равным. Я бы отдал ничью», — сказал специалист.

Напомним, в бою, прошедшем в октябре прошлого года, судьи отдали победу Бетербиеву, хотя зрители и встретили это решение недовольным гулом. Дмитрий Бивол также не считает, что проиграл. С этим согласен и Торосян, который отметил, что победа Артура не вызвала бы сомнений только в том случае, если бы он сумел нокаутировать оппонента, но этого не произошло.

Тренер отметил, что живущий постоянно в Канаде Бетербиев обладает более мощным, чем у соперника, ударом. Однако Дмитрий обладает отточенной техникой и скоростью, что позволяет ему избегать прямых попаданий, которые легко могут отправить его на настил ринга. Поэтому следующий поединок, который пройдёт 22 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и заявлен в качестве реванша, также будет равным.

«Нокаута не будет. Бой продлится всё отведённое время», — дал в заключение прогноз Сергей Торосян.

Читайте также:

Названы лучшие боксеры в истории России

Бетербиева назвали фаворитом в бою с Биволом

Бетербиев стал первым за 21 год абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе
#тренер
#победа
#зрители
#прогноз
#мнение
#интервью
#бокс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хватит на 26 квартир»: Раскрыта зарплата узбекского защитника Хусанова в «Манчестер Сити»
Узбекский защитник Абдукодир Хусанов зарабатывает в Англии €3,5 млн в год
13 февраля 2025, 15:58

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Узбекский защитник Абдукодир Хусанов стал первым представителем своей страны, выступающим на родине футбола в Англии. В одном из грандов европейского и мирового футбола клубе «Манчестер Сити» он получает в неделю около 69 тысяч евро.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru со ссылкой на данные, предоставленные журналистом Назруллой Сайдуллаевым. Нетрудно подсчитать, что месячная зарплата футболиста из Узбекистана составляет около 290 тысяч евро. За год игрок, которому на днях исполнится 21 год, заработает 2,8 миллиона фунтов стерлингов — примерно 3,5 миллиона евро.

Любопытно, что отметивший в прошлом году своё 20-летие Абдукодир свой следующий день рождения сможет отметить только в 2028 году. Да, он родился в високосный год в тот самый день, который бывает лишь один раз за четырёхлетие — 29 февраля.

Популярный в Центральной Азии сайт-агрегатор OLX подсчитал, на какую, например, недвижимость мог бы потратить свою чистую годовую зарплату молодой футболист. Так, он смог бы приобрести 12 обустроенных четырёхкомнатных квартир в новостройках столицы Узбекистана. Если Хусанов посчитает, что ему достаточно трёхкомнатных апартаментов, то можно обойтись 26 такими жилищами с евроремонтом.

В престижном районе в центре Ташкента защитнику команды-победительницы Лиги чемпионов 2023 года хватит заработанных за год денег «только» на десяток квартир с жилой площадью около 90 квадратных метров. Если он захочет приобрести недвижимость вдали от городской суеты, то ему по карману десять домов в окрестностях столицы родной страны с участками 4 соток. Либо можно прикупить три элитных особняка площадью по 450 квадратных метров с бассейном, крытым гаражом на три автомобиля, с садом и летней кухней.

Абдукодир Хусанов перешёл в «Манчестер Сити» из французского «Ланса», подписав контракт до 30 июня 2029 года. Ранее молодой защитник выступал за «Бунёдкор» у себя на родине и «Энергетик-БГУ» из Белоруссии.

Читайте также:

Названа сумма оклада Аймурзина по контракту с «Северсталью» в новом сезоне

Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Фернандешу

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча»
#зарплата
#евро
#недвижимость
#день рождения
#сайт
#контракт
#футболист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полузащитник Зорин с большой долей вероятности пока останется в «Спартаке»
13 февраля 2025, 15:28

Фото: istockphoto/Andreyuu

Главный тренер московского футбольного «Спартака» Деян Станкович не намерен отпускать в аренду центрального полузащитника Даниила Зорина. По крайней мере до тех пор, пока скаутская служба и спортивный директор клуба не подыщут на трансферном рынке игрока на эту позицию.
Об этом сообщает сетевое издание Metaratings.ru, ссылаясь на информацию собственных источников. В публикации отмечается, что сербский специалист рассчитывает закрыть проблемную зону в центре поля до истечения рока возможных переходов игроков, определённых регламентом. Трансферное окно в Российской премьер-лиге закрывается 20 февраля.

Авторы материала подчёркивают, что во время зимней паузы «Спартак» довольно активно вёл себя на трансферном рынке. Новичками команды стали бывший вратарь ЦСКА Александр Помазун, аргентинский крайний полузащитник Пабло Солари из «Ривер Плейт», а также нападающий сборной Тринидада и Тобаго Леви Гарсия, перешедший из греческого клуба АЕК. Сумарно на приобретение новичков столичный клуб потратил более 30 миллионов евро.

Первую часть сезона «Спартак» под руководством Станковича завершил ударно, одержав победы в шести последних матчах перед зимним перерывом, сокрушив в числе прочих лидирующий «Краснодар» на его поле со счётом 3:0. Сейчас «красно-белые» идут в турнирной таблице на третьем месте, имея в активе 37 очков, на два балла отставая от команды с Кубани и идущего вторым (по дополнительным показателям - прим. ред.) питерского «Зенита»

Читайте также:

Во Франции назвали Мостового одной из легенд мирового футбола

Названы условия, при которых «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ

Мостовой отреагировал на уход Жозе из «Спартака»
#евро
#окно
#клуб
#спартак
#краснодар
#футбол
#тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Есть пара ребят»: Эдуард Латыпов сравнил российских и европейских биатлонистов
Призёр Олимпиады-2022 Эдуард Латыпов оценил уровень российского биатлона
13 февраля 2025, 13:26

Фото: istockphoto/vlado85rs

Российские биатлонисты, как и спортсмены из многих других дисциплин, с февраля 2022 года, то есть уже три года, отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об уровне российского биатлона в настоящее время порассуждал многократный призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Эдуард Латыпов.
В эксклюзивном интервью изданию Metaratings.ru он сравнил в частности степень подготовленности российских стреляющих лыжников с теми результатами, которые показывают, например, участники главных соревнований биатлонного сезона в годы, когда не проводится Олимпиада — Кубка мира.

«Следим за Кубком мира, чтобы сравнить, как идёт прогресс, и не отставать. В каких-то моментах мы отстаём», — признал российский спортсмен.

Совершенно очевидно, что такое отставание происходит из-за отсутствия прямой конкуренции с лучшими биатлонистами мира, продолжил Латыпов. Наши атлеты лишены возможности в очной борьбе соревноваться с лидерами в этом виде спорта на лыжне и стрельбище из-за политических причин и русофобской позиции многих в руководстве IBU, продолжил он. При этом многие зарубежные спортсмены высказываются в пользу возвращения российского биатлона на международную арену.

«В России холода и не всегда получается показать высокие скорости. Если взять оптимальную погоду в Европе, по скорости уступаем не так сильно. У нас пара ребят могут держать этот неплохой уровень», — отметил Латыпов.

Правда в Европе таких «бегунков» человек 50, они конкурируют, соревнуются между собой на лыжне и за счёт этого двигаются вперёд, признал спортсмен, сам отличавшийся отличным ходом. Что касается времени на огневом рубеже, то в российской сборной есть ребята, которые проводят там около полутора минут, а это — на уровне Кубка мира, добавил биатлонист.

«У нас остался тот же уровень, местами лучше, чем был раньше. Если взять Кубок и чемпионат России, то уровень стал выше. Результаты стали плотнее», — заключил Латыпов.

Читайте также:

Чемпион ОИ Васильев: уровень Кубка мира упал без российских биатлонистов

Чемпион ОИ Васильев: биатлон за 2024 год не стал ближе к международной арене

«Пародия на спорт»: Олимпийский чемпион Васильев оценил биатлонные турниры
#чемпионат россии
#олимпиада
#спортсмены
#человек
#интервью
#счёт
#биатлон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Алина Кабаева
Алина Кабаева стала главным тренером сборной России по художественной гимнастике
13 февраля 2025, 09:04

Алина Кабаева (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Накануне, 12 февраля, многолетний главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер объявила о своей отставке. Вместо неё руководить главной командой страны якобы будет многократная чемпионка России, Европы и мира, победительница Олимпиады 2004 года Алина Кабаева. Однако официально эта информация не подтверждена.
Её предшественница Ирина Винер занимала свой пост на протяжении 24 лет, то есть в этом веке у сборной России ещё не было других главных тренеров, отмечает телеграм-канал «Интересная Москва». Мэтр российского тренерского цеха пестовала и саму Алину в годы её блистательных побед на российской и международной арене.

По словам Винер, теперь она будет передавать свой опыт молодым тренерам. ​

Алина Кабаева родилась в столице Узбекской ССР Ташкенте в 1983 году, но по национальности она татарка. За годы выступлений на гимнастическом помосте она шесть раз становилась абсолютной чемпионкой России, пять раз выигрывала чемпионат Европы, дважды была чемпионкой мира, в 2000 году получила бронзовую медаль Олимпиады в Сиднее, а через четыре года в Афинах выиграла заветное олимпийское «золото».

После завершения спортивной карьеры Кабаева занималась политикой и общественной деятельностью, была членом Высшего совета партии «Единая Россия» с 2001 по 2005 год, входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, дважды избиралась в состав Государственной думы РФ пятого и шестого созывов.

После начала спецоперации на Украине Великобритания, Канада, Европейский союз, Швейцария, Австралия и США ввели против Кабаевой персональные санкции.

Читайте также:

Винер покинула пост главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике

Химкинское предприятие исполнило мечту юной гимнастки встретиться с Кабаевой

«Неправда — хлеб стыда»: Ирина Винер о спорте. Почему она не повышала голос на Кабаеву, но жестко мотивировала Мамун?
#чемпионат европы
#россия
#санкции
#медаль
#золото
#пост
#художественная тренер
Следите за нашими новостями
в удобном формате