Этап чемпионата России по снежному волейболу в Подмосковье соберёт 22 команды

Российские биатлонисты, как и спортсмены из многих других дисциплин, с февраля 2022 года, то есть уже три года, отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Об уровне российского биатлона в настоящее время порассуждал многократный призёр чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Эдуард Латыпов.