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Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Тринадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова в Воронеже, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные тхэквондисты Тимур Михайлин, Карим Рамазанов, Егор Шефатов, Азат Бесаев, Сабина Омарова, Валерия Скаровская, Милана Бекулова, Камила Гостенкова, Вероника Макеева, Роман Зверев, Дарья Карташева, Георгий Ковальчук и Вероника Шолохова», — говорится в сообщении.
Серебряные медали достались Рамазану Рамазанову, Сергею Монастырёву, Кириллу Панасенкову, Даяне Бадмаевой, Ангелине Лифарь, Богдану Чернову и Полине Но.



А бронзовые медали завоевали Шахбан Бугдаев, Илья Шилов, Хайбула Курбанов, Гаджимурад Хайбулаев, Ксения Давиденко, Мария Ершова, Ирина Карепова, Карим Архангельский, Маргарита Обада, Ибрагим Байталов, Алина Заикина, Данила Гончаров, Егор Голубин и Валерия Подзирей.

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Подмосковные онкологи спасли мужчину с огромной опухолью губы
13 февраля 2025, 12:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

64-летнего мужчину с опухолью, занимавшей всю нижнюю губу, спасли хирурги Московского областного онкологического диспансера, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Целый год пациент пытался самостоятельно лечиться народными средствами и обратился к врачам, только когда опухоль начала мешать разговаривать и есть. Обследование показало, что новообразование является злокачественным.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Диагностика выявила рак красной каймы губы. Операция требовала высокой точности, так как нужно было не только полностью удалить опухоль, но и сохранить функции лица. В ходе операции были применены методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы», — рассказала и.о. заведующего отделением опухолей головы и шеи №8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

Спустя несколько недель после операции пациент смог вернуться к полноценной жизни. Сейчас мужчину выписали домой, он продолжает наблюдаться у онколога.

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В Орехово-Зуеве построят производство смазочных материалов
13 февраля 2025, 12:00

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производственный комплекс по выпуску смазочных материалов построит компания «Магна» на территории Орехово-Зуевского округа, участок для реализации проекта фирма получила на льготных условиях: в рамках программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Объём первоначальных инвестиций компании «Магна» в запуск производства составит 200 миллионов рублей. На новом предприятии планируется создать 15 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2028 год», — сказала зампред областного правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов добавил, что под реализацию проекта отведён участок площадью пять гектаров. Там разместятся производственное помещение, лабораторный центр, линия фасовки, склады сырья и склад готовой продукции и офис.

На предприятии будут выпускать масла для дизельных и бензиновых двигателей, а также компрессорные, редукторные, и гидравлические масла и пр.

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Соципотеку в 2025 году получат более 160 подмосковных медиков
13 февраля 2025, 11:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 160 медицинских работников Московской области смогут получить социальную ипотеку в текущем году, приём заявок на участие открыт, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. За это время медикам было выдано 1866 сертификатов. В этом году мы планируем предоставить ещё 161, приём заявок на участие уже стартовал», — отметил глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
В рамках программы «Социальная ипотека» заёмщик получает от региона 50% стоимости жилья на первоначальный взнос. Затем в течение десяти лет из бюджета выплачивается остальная сумма ипотеки, а сам владелец квартиры вносит только проценты по кредиту.

Подробная информация о программе «Социальная ипотека» для медиков размещена на сайте областного Минздрава.

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#подмосковье
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Нарколог предупредил о главной опасности праздничного стола на 14 февраля
Нарколог Холдин: праздник с крепким алкоголем и конфетами «убьёт» поджелудочную
13 февраля 2025, 11:09

Фото: istockphoto.com/FreedomMaster

День всех влюблённых ассоциируется с конфетами и шампанским, при этом сочетание некоторых «романтических» угощений может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Самыми опасными для организма сочетаниями является крепкий алкоголь со сладкими или жирными блюдами. Спиртной напиток действует не только на мозг и желудочно-кишечный тракт, но и — в сочетании, например, с шоколадом или конфетами, — резко повышает уровень сахара в крови, что увеличивает нагрузку на поджелудочную железу. А в сочетании с жирной пищей под удар попадают печень и желчный пузырь», — сказал Виталий Холдин.
Он пояснил, что организму сложно переварить одновременно алкоголь и тяжёлую пищу, поэтому могут начаться проблемы.

Виталий Холдин также напомнил, что безопасных доз алкоголя не бывает, и призвал всех влюблённых отпраздновать свой день без спиртных напитков.

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#здоровье
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В Подмосковье расконсервировали технику для тушения лесных пожаров
13 февраля 2025, 10:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Расконсервацию техники завершили на всех лесопожарных станциях Московской области, к новому пожароопасному сезону готовы 245 спецмашин, сообщает пресс-служба регионального Комитета лесного хозяйства.
«На подмосковных лесопожарных станциях выполнены работы по расконсервации техники: автомобили сняли с подставок, с рабочих поверхностей удалили консервационные смазки, аккумуляторы привели в рабочее состояние и проверили давление в шинах. Теперь к пожароопасному периоду готовы все 245 единиц спецтехники: это автоцистерны, бульдозеры, колёсные и гусеничные тралы и др.», — сказал глава Комлесхоза области Евгений Агулов.
В ведомстве отметили, что в этом году в ЦФО ожидается досрочное повышение пожарных рисков, поэтому расконсервация специальной техники была проведена раньше обычного.

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#подмосковье
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