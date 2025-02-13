Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях

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«Диагностика выявила рак красной каймы губы. Операция требовала высокой точности, так как нужно было не только полностью удалить опухоль, но и сохранить функции лица. В ходе операции были применены методики, которые позволили минимизировать травматизацию тканей и восстановить анатомическую целостность губы», — рассказала и.о. заведующего отделением опухолей головы и шеи №8 областного онкодиспансера Наталья Мищенко.

