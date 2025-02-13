Тхэквондисты из Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Тринадцать золотых, семь серебряных и четырнадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова в Воронеже, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись подмосковные тхэквондисты Тимур Михайлин, Карим Рамазанов, Егор Шефатов, Азат Бесаев, Сабина Омарова, Валерия Скаровская, Милана Бекулова, Камила Гостенкова, Вероника Макеева, Роман Зверев, Дарья Карташева, Георгий Ковальчук и Вероника Шолохова», — говорится в сообщении.Серебряные медали достались Рамазану Рамазанову, Сергею Монастырёву, Кириллу Панасенкову, Даяне Бадмаевой, Ангелине Лифарь, Богдану Чернову и Полине Но.
А бронзовые медали завоевали Шахбан Бугдаев, Илья Шилов, Хайбула Курбанов, Гаджимурад Хайбулаев, Ксения Давиденко, Мария Ершова, Ирина Карепова, Карим Архангельский, Маргарита Обада, Ибрагим Байталов, Алина Заикина, Данила Гончаров, Егор Голубин и Валерия Подзирей.
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