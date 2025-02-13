Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан

Хотя до 9 мая ещё три месяца, 12 февраля в зрительном зале хореографической школы имени Ирины Зайцевой уже звучали стихи и песни военных лет, а зал был полон ветеранов, работников тыла и всех, кто имеет отношение к Великой Победе. Причиной собрания стало торжественное вручение памятных медалей, выпущенных по указу президента специально к 80-летию победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.

В Наро-Фоминском городском округе на данный момент проживает 12 ветеранов Великой Отечественной войны и около 700 участников и приравненных к ним жителей. Это не последнее награждение медалями в этом году.



До Дня Победы по округу будут продолжаться подобные мероприятия. Для удобства пожилых граждан церемонии награждения проводятся в разных микрорайонах.



С каждым годом число участников войны сокращается, но те, кто может посетить мероприятия, с радостью участвуют, видя, как молодежь сохраняет память о героях.



На одном из таких мероприятий выступили воспитанники центральной школы искусств «Гармония».





Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск



