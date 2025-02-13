Почти 200 подмосковных спортсменов примут участие в Кубке наций по кёкусинкан

Фото: пресс-служба соревнований
198 человек спортсменов представят Московскую область на Международных соревнованиях по кёкусинкан – Кубке наций. Они состоятся 9 марта в Москве, во Дворце Ирины Винер в Лужниках, сообщили организаторы турнира.
«Заявки на участие в соревнованиях подали 25 стран, а также 40 регионов России. Делегация из 198 спортсменов заявлена от Подмосковья. Так, Подольск представят 80 человек, Люберцы – 22, Балашиха – 17, Одинцово – 23, Мытищи – 15, Химки – 13, Видное – 10, Красногорск – 14, Долгопрудный – четыре», – отметили организаторы.Они добавили, что в регионе действует сеть сильных спортивных клубов, которые готовят будущих чемпионов. Всего в Подмосковье киокусинкай, одной из дисциплин которого является кёкусинкан, занимаются свыше 9,6 тыс. человек
На Спартакиаде учащихся России в прошлом году сборная Московской области заняла третье общекомандное место среди субъектов Федерации, завоевав две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.
Подробная информация о соревнованиях размещена на официальных информационных площадках Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» и Кубка наций.
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