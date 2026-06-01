Две команды спортшколы Ивантеевки взяли награды первенства региона по хоккею

01 июня 2026, 13:22

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Золотую и бронзовую медали завоевали хоккейные команды ивантеевской спортшколы «Лидер» на первенстве Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.





Победу на турнире одержала команда спортсменов 2011 года рождения, а третье место заняли ребята 2014 года рождения. Кроме того, капитан команды-чемпиона Серафим Гуков получил звание лучшего нападающего. Заслуженные награды юным хоккеистам вручил глава округа Максим Красноцветов.





«Мы поздравляем ребят и надеемся, что они станут звёздами и впишут своё имя в историю хоккея», — сказал Красноцветов.