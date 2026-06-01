Росгвардейцы обеспечили безопасность богослужений в праздник Троицы в Подмосковье
Подмосковные росгвардейцы вместе с коллегами из МВД обеспечили общественный порядок во время торжественного богослужения в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил для прихожан Божественную литургию в честь праздника Святой Троицы. Для обеспечения безопасности бойцы ОМОН и сотрудники вневедомственной охраны патрулировали прилегающую территорию.
Автоэкипажи были максимально приближены к месту проведения богослужения, чтобы оперативно реагировать на любые нештатные ситуации.
Как отметили в ведомстве, благодаря слаженным действиям правоохранители не допустили нарушений общественного порядка.
Читайте также: