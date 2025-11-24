В Котельниках задержали мужчину, зарезавшего чужую собаку
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
41-летнего жителя Котельников задержала полиция за убийство собаки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Инцидент произошёл на улице Малая Колхозная.
«Собака, принадлежащая злоумышленнику, во время прогулки начала драться с другим псом. При попытке их растащить мужчина ударил соседского питомца ногой. Пёс начал преследовать обидчика, тогда тот достал нож и ударил животное в шею. От полученной раны пёс умер», — говорится в сообщении.Происшествие попало на записи видеокамер. Против мужчины завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» и отпустили до суда под подписку о невыезде.
