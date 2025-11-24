Глава подмосковных Химок рассказала о планах благоустройства и ремонте дорог

24 ноября 2025, 09:40

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

Глава Химок Елена Землякова во время обхода микрорайона Новогорск-Планерная встретилась с жителями улиц Машинцева, Молодёжная, Лавочкина и Юбилейного проспекта, сообщили в местной Администрации.





Здесь обсудили вопросы, которые волнуют жителей: капремонт дороги на улице 9 Мая, обновление остановок и подготовку округа к зиме.





«У пешеходного перехода на Юбилейном проспекте я встретила Марину, Дмитрия, Ингу и мальчика Ваню. Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос — остановки общественного транспорта», — отмечает Елена Землякова.



​Фото: пресс-служба Администрации городского округа Химки

