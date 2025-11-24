Глава подмосковных Химок рассказала о планах благоустройства и ремонте дорог
Глава Химок Елена Землякова во время обхода микрорайона Новогорск-Планерная встретилась с жителями улиц Машинцева, Молодёжная, Лавочкина и Юбилейного проспекта, сообщили в местной Администрации.
Здесь обсудили вопросы, которые волнуют жителей: капремонт дороги на улице 9 Мая, обновление остановок и подготовку округа к зиме.
«У пешеходного перехода на Юбилейном проспекте я встретила Марину, Дмитрия, Ингу и мальчика Ваню. Немного поговорили на улице, а затем зашли в ближайшую кофейню на улице Лавочкина. Обсудили, пожалуй, самый важный вопрос — остановки общественного транспорта», — отмечает Елена Землякова.В Подмосковье продолжают реализацию программы трансформации нестационарных торговых объектов. В Химках уже снесли более 100 точек, которые работали с нарушениями и не соответствовали требованиям. Часть таких объектов размещали вместе с остановками, поэтому сейчас округ активно обновляет и их. До конца года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в муниципалитете установят новые благоустроенные остановки.
Отдельно обсудили капитальный ремонт дорог. На улице 9 Мая подрядчик уложил верхний слой асфальта, но жители заметили ямы. Экспертиза показала, что состав не соответствует ГОСТу. Около 30% покрытия сняли и начали исправлять дефекты. Глава подчеркнула, что Администрация не примет работы, пока подрядчик не выполнит ремонт качественно.
Елена Землякова также рассказала о подготовке к открытию сезона программы губернатора «Зима в Подмосковье». В Химках готовят более 20 ледовых площадок. Главную арену установят в сквере Юбилейный — сейчас там монтируют конструкцию. Жители через аккаунт дирекции парков совместно выбрали место для главной ёлки: её поставят над фонтаном внутри Театрального катка.