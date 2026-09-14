Достижения.рф

В Раменском округе сожгли около 600 кг дикорастущей конопли

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Поле с дикорастущей коноплёй площадью порядка гектара обнаружили полицейские рядом с деревней Строкино Раменского округа в рамках профилактической акции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Исследование образцов растений показало, что в них содержится тетрагидроканнабиол и они подходят для изготовления марихуаны.

«Общий вес конопли составлял примерно 600 килограммов», — отмечается в сообщении.
Все найденные кусты наркосодержащего растения скосили с помощью специальной техники и сожгли.

Ранее сообщалось, что котенок два дня провёл взаперти внутри трубы фонарного столба в поселке Серебряные Пруды Московской области. Малыша спасли с помощью строительного пылесоса и забрали домой.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0