В Раменском округе сожгли около 600 кг дикорастущей конопли

14 сентября 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Поле с дикорастущей коноплёй площадью порядка гектара обнаружили полицейские рядом с деревней Строкино Раменского округа в рамках профилактической акции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Исследование образцов растений показало, что в них содержится тетрагидроканнабиол и они подходят для изготовления марихуаны.





«Общий вес конопли составлял примерно 600 килограммов», — отмечается в сообщении.