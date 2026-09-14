В Раменском округе сожгли около 600 кг дикорастущей конопли
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Поле с дикорастущей коноплёй площадью порядка гектара обнаружили полицейские рядом с деревней Строкино Раменского округа в рамках профилактической акции «Мак-2026». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Исследование образцов растений показало, что в них содержится тетрагидроканнабиол и они подходят для изготовления марихуаны.
«Общий вес конопли составлял примерно 600 килограммов», — отмечается в сообщении.Все найденные кусты наркосодержащего растения скосили с помощью специальной техники и сожгли.
Ранее сообщалось, что котенок два дня провёл взаперти внутри трубы фонарного столба в поселке Серебряные Пруды Московской области. Малыша спасли с помощью строительного пылесоса и забрали домой.