Спасатели двое суток добирались до попавших в беду туристов в Бурятии
В Тункинском районе Бурятии спасатели помогли туристической группе, попавшей в беду. Лодка с двумя путешественниками перевернулась во время сплава, один из туристов травмировался.
Как рассказали в Бурятской республиканской поисково-спасательной службе (БРПСС), добраться до пострадавших удалось лишь спустя два дня — 12 сентября. ЧП случилось на слиянии рек Зун-Мурино и Хангарул. На борту лодки находились мужчина 1976 года рождения и женщина. Туристы смогли самостоятельно выбраться на берег, но один из них повредил плечо.
Спасатели поддерживали связь с туристами по спутниковому телефону. Для помощи пострадавшим из Гусиноозерска и села Кырен выехала группа БРПСС в составе пяти специалистов и трёх единиц техники, в том числе аэролодка «Аллигатор». Им предстояло преодолеть 552 км до населённого пункта Зун-Мурино, а затем ещё 65 км вверх по течению реки. Путь был непростым, и спасатели прибыли на место только 12 сентября.
Пострадавших эвакуировали в населённый пункт. Мужчину с травмой плеча передали медикам.
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