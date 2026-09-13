Спасатели двое суток добирались до попавших в беду туристов в Бурятии

13 сентября 2026, 05:56

Лодка с туристами перевернулась в Бурятии

Фото: iStock/Andrey Tishin

В Тункинском районе Бурятии спасатели помогли туристической группе, попавшей в беду. Лодка с двумя путешественниками перевернулась во время сплава, один из туристов травмировался.