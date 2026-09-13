Воробьев проверил строительство медицинского комплекса в Мытищах

13 сентября 2026, 15:32

оригинал Фото: max.ru/vorobiev

В Мытищах состоялась проверка хода строительства медицинского комплекса, в котором объединят диагностику, хирургию, сосудистый центр, родильный дом и реабилитацию. Оценили текущее состояние работ, написал в Макс губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.





В настоящее время строители возводят надземные этажи. Комплекс объединит более 20 профильных отделений, включая терапию, хирургию, травматологию, консультативно-диагностический блок, региональный сосудистый центр и современный роддом.



Фото: max.ru/vorobiev

Больница будет обслуживать жителей Мытищ, Королева, Пушкино, Щелкова, Долгопрудного, Лобни, Фрязина и Ивантеевки — в общей сложности более 1,2 млн человек. Пациенты смогут пройти полный цикл лечения рядом с домом: от обследования и точной диагностики до сложных операций и реабилитации.



Комплекс оснастят современным диагностическим оборудованием, в том числе КТ и МРТ. В приемном отделении организуют сортировку пациентов по степени тяжести для оказания экстренной помощи без потери времени.





«Для тяжелых случаев предусмотрели вертолетную площадку санитарной авиации, а палаты сделаем одно- и двухместными, с индивидуальными санузлами», — говорится в посте Воробьева.