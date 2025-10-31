Две подмосковные команды сразятся на четвёртом этапе «Битвы роботов»

31 октября 2025, 20:26

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Две команды из Московской области примут участие в четвёртом отборочном этапе «Битвы роботов», сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья. Этап ежегодного международного чемпионата пройдёт 1 ноября в Екатеринбурге.





На арене появятся команда SOLARBOT из Балашихи с роботом Phoenix, а также команда «Феникс» из Раменского с роботом под названием Первопроходец.

«Битва роботов» – спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и сражениях собственных роботов. Изобретатели и лучшие технологии со всего мира встречаются, чтобы показать своё мастерство и сразиться за призовой фонд. В этапе примут участие 28 команд из России, Белоруссии, Индии и Китая. Состязания пройдут в двух дисциплинах: «Битва роботов» до 110 кг и «Битва мини-роботов» до 1,5 кг», – отметили в ведомстве.