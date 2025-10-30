Роботы убрали в подмосковных медучреждениях 250 тысяч квадратных метров
Роботы-уборщики, работающие в учреждениях здравоохранения Подмосковья, уже отработали более 500 часов. За это время они убрали свыше 250 тысяч квадратных метров помещений, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«В подмосковных медицинских организациях активно внедряют современные технологии. Роботизация процессов в здравоохранении помогает повысить эффективность работы, улучшить условия для пациентов и сотрудников. Такие решения обеспечивают современный уровень комфорта», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Автоматизированные уборочные системы применяют в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля, Лобненской городской больнице и Консультативно-диагностическом центре «Ромашка». Роботы трудятся на заданном маршруте. С помощью датчиков они сами определяют степень загрязнения поверхностей. Используя программирование, можно изменять график уборки помещений.
Как отметили в ведомстве, применение роботизированных систем позволяет значительно снизить нагрузку на персонал и освободить время для других задач.