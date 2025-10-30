Роботы убрали в подмосковных медучреждениях 250 тысяч квадратных метров

30 октября 2025, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Роботы-уборщики, работающие в учреждениях здравоохранения Подмосковья, уже отработали более 500 часов. За это время они убрали свыше 250 тысяч квадратных метров помещений, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.







«В подмосковных медицинских организациях активно внедряют современные технологии. Роботизация процессов в здравоохранении помогает повысить эффективность работы, улучшить условия для пациентов и сотрудников. Такие решения обеспечивают современный уровень комфорта», – отметил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.