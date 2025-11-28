Две подмосковные учительницы победили в треке «Культура» «Флагманов образования»

28 ноября 2025, 16:09

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Представительницы Московской области Вера Филиппова и Светлана Смирнова вошли в число победителей конкурсного трека «Культура» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Всего на участие в конкурсе подали более 15,5 тыс. заявок из разных российских регионов. После прохождения просветительского курса претендентов протестировали и выбрали 100 сильнейших. А имена победителей объявили на церемонии в Нижнем Новгороде.





«Большое количество заявок, поданных на трек «Культура», говорит о том, что педагоги видят в культурном развитии неотъемлемую часть воспитания. Искусство и традиции объединяют поколения, формируют вкус, мировоззрение и уважение к наследию Родины. Когда учитель сам чувствует их живую энергию, он способен передать это своим ученикам», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.