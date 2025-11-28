В Раменском участники проекта «Огонь поэзии» обсудили творчество Твардовского

28 ноября 2025, 15:34

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Доме культуры «Сатурн» в Раменском состоялась встреча в рамках проекта «Огонь поэзии». Её посвятили жизни и стихам Александра Твардовского, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Творчество Александра Трифоновича стало отражением времени. Это голос человека, который видел войну, умел говорить просто и точно. Поэтому его строки стали близки многим читателям.

«На его жизненном пути было много испытаний. Его били война, власть и критика, но он оставался одним из самых издаваемых авторов своего поколения. Его поощряли премиями и орденами, а затем так же быстро лишали должностей. Основным рычагом давления часто становилось творчество. Но Твардовский открыто говорил о своих убеждениях и не менял позицию», – отметили в пресс-службе.