Две подмосковные ватаги завоевали медали Всероссийского турнира по киле

19 ноября 2025, 12:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО / Федерация килы РФ

Подмосковные команды успешно выступили на Всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





В детском дивизионе победила созданная в этом году ватага «Спарта» из Раменского муниципального округа. Под руководством тренера соер ребята впервые вышли на всероссийскую арену. Второе и третье места заняли коллективы «Ратибор» из Хакасии и «Академия регби» из Москвы.

«У взрослых серебро завоевала опытная ватага «Наш дом», состоящая из профессиональных игроков из Раменского, Люберец и Чехова. Первенствовала ватага «Энергия Урала» из Свердловской области. Бронзу взял коллектив «Сурский рубеж» из Чувашии. 11-й ежегодный спортивно-патриотический турнир по киле «Богатырская сеча 2025» стал самым масштабным за свою историю проведения. В нем участвовали 184 спортсмена в составе 24 ватаг из 10 регионов. Московскую область представляли семь ватаг», – рассказали в министерстве.