Две подмосковные ватаги завоевали медали Всероссийского турнира по киле
Подмосковные команды успешно выступили на Всероссийском турнире по киле «Богатырская сеча», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В детском дивизионе победила созданная в этом году ватага «Спарта» из Раменского муниципального округа. Под руководством тренера соер ребята впервые вышли на всероссийскую арену. Второе и третье места заняли коллективы «Ратибор» из Хакасии и «Академия регби» из Москвы.
«У взрослых серебро завоевала опытная ватага «Наш дом», состоящая из профессиональных игроков из Раменского, Люберец и Чехова. Первенствовала ватага «Энергия Урала» из Свердловской области. Бронзу взял коллектив «Сурский рубеж» из Чувашии. 11-й ежегодный спортивно-патриотический турнир по киле «Богатырская сеча 2025» стал самым масштабным за свою историю проведения. В нем участвовали 184 спортсмена в составе 24 ватаг из 10 регионов. Московскую область представляли семь ватаг», – рассказали в министерстве.
Кила – русская национальная спортивная игра с мячом. Популярность этому спорту принесли зрелищность и мужественность. Команды именуются ватагами. В Федерацию килы России вошли 53 региона страны.
Как напомнили в пресс-службе, ранее проект «Кила – национальный спорт России» стал лучшим из 5582 проектов Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» и получил гран-при от министра спорта России Михаила Дегтярёва.