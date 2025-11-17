Масштабный турнир по самбо собрал в Мытищах свыше 500 спортсменов
Более 500 самбистов из 17 регионов России стали участниками юношеского турнира в Подмосковье, посвящённого Всероссийскому дню самбо. Он состоялся в Мытищах, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
За награды боролись юноши и девушки 2009-2014 годов рождения из 50 команд. Спортсмены представляли города Подмосковья, а также Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владимир, Иваново, Ярославль, Калугу, Тулу и другие населённые пункты.
«Поздравляю с Днём самбо юных спортсменов, организаторов турнира, тренеров, родителей, которые также отдают частичку себя нашему виду спорта», – сказал президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.
Участников соревнований приветствовала двукратная чемпионка мира по самбо Карина Черевань.
«Спасибо, ребята, что вы сегодня с нами! Поздравляю всех с праздником. Желаю красиво бороться, а самое главное – стать чемпионами в своём родном виде спорта», – отметила Черевань.Турнир проходит с 2015 года. На нём начинали профессиональный путь такие титулованные спортсмены, как чемпионка мира и Европы по самбо Эльмира Кахраманова, пятикратная победительница первенств мира Екатерина Мытарева, бронзовый призёр первенства мира Роман Дзямко-Гомулец и многие другие.
Мероприятия Всероссийского дня самбо прошли в 82 регионах России. В них участвовали как юные спортсмены, так и признанные мастера, тренеры и ветераны спорта.
Всероссийский день самбо отмечается каждый год 16 ноября. В этот день в 1938 году самбо было официально признано самостоятельным видом спорта в СССР.