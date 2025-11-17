Масштабный турнир по самбо собрал в Мытищах свыше 500 спортсменов

17 ноября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 500 самбистов из 17 регионов России стали участниками юношеского турнира в Подмосковье, посвящённого Всероссийскому дню самбо. Он состоялся в Мытищах, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





За награды боролись юноши и девушки 2009-2014 годов рождения из 50 команд. Спортсмены представляли города Подмосковья, а также Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владимир, Иваново, Ярославль, Калугу, Тулу и другие населённые пункты.

«Поздравляю с Днём самбо юных спортсменов, организаторов турнира, тренеров, родителей, которые также отдают частичку себя нашему виду спорта», – сказал президент федерации самбо Московской области Сергей Фомкин.

Фото: пресс-служба Минспорта МО



«Спасибо, ребята, что вы сегодня с нами! Поздравляю всех с праздником. Желаю красиво бороться, а самое главное – стать чемпионами в своём родном виде спорта», – отметила Черевань.