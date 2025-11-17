Участники Кубка России по нардам в Люберцах поборются за призовой фонд 10 млн рублей
В Люберцах 25 ноября состоится Кубок России по нардам. Турнир соберёт более 300 участников со всей России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московкой области.
Турнир пройдёт в МФК «Триумф Арена», он начнётся в 10:30. Участники поборются за первенство в таких дисциплинах, как длинные нарды, длинные нарды-блиц, короткие нарды, короткие нарды-блиц, а также короткие нарды-пары.
Призовой фонд соревнований составит 10 000 000 рублей.
Читайте также: