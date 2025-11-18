Велогонщик Ревякин из Подмосковья победил на Сурдлимпийских играх в Токио
Спортсмен из Одинцовского округа Дмитрий Ревякин завоевал золоту медаль на соревнованиях по велоспорту в рамках XXV летних Сурдлимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Медаль Ревякина стала первой наградой представителей Подмосковья на этом турнире.
«Дмитрий поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогам соревнований в дисциплине «велосипедный спорт» в программе «критериум». Серебро взял спортсмен из Южной Кореи Ко Бунгвук, а третье место занял представитель Португалии Андре Суарес», — говорится в сообщении.Всего от Подмосковья в XXV летних Сурдлимпийских играх в Токио участвуют четыре спортсмена. Помимо Дмитрия Ревякина, это пловец Марк Трошин из Серпухова, легкоатлетка Виктория Аксенова из Коломны и игрок в настольный теннис Асильбек Суйналиев из Чехова.