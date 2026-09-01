В Ленинском округе открылась самая большая инвестиционная школа в Подмосковье

01 сентября 2026, 09:08

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школа на 1 675 учеников, построенная за счёт инвестора, открылась в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Это самый большой образовательный объект, построенный на внебюджетные средства, из введённых в эксплуатацию в текущем году.





«В здании обустроили 67 учебных кабинетов, два спортзала, библиотеку с ИТ-зоной и пространством для проектной работы. А для начальных классов выделено крыло с отдельным выходом во двор с детскими площадкам и огородом», — говорится в сообщении.