В Подмосковье за неделю подали 25 тыс. онлайн-заявок на запись в кружки и секции

01 сентября 2026, 10:07

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Услугой по записи в секции, кружки и школы искусств, размещённой на госпортале Московской области, воспользовались за неделю около 25 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Всего с начала текущего года онлайн-заявки на участие в различных подмосковных программах допобразования подали более 216 тысяч раз.





«Услугой могут воспользоваться родители или законные опекуны ребёнка, а также сами кандидаты на обучение, достигшие совершеннолетия. Для подачи заявления нужно авторизоваться через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и прикрепить сканы документов. Файлы сразу проверит искусственный интеллект», — говорится в сообщении.