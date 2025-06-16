Две сестры из Коломны участвуют в юбилейной смене детского центра «Артек»

16 июня 2025, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Восьмиклассницы из Коломны Арина и Полина Пичугины участвуют в юбилейной смене международного детского центра «Артек», который 16 июня отмечает 100-летие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Школьницы вместе с другими ребятами стали активными участницами медиаотряда. Они успели посетить музеи и смотровые площадки Севастополя, побывать на гала-концерте. Впереди у сестёр – множество мероприятий, посвященных дню рождения «Артека».

«Арина и Полина – участницы Движения Первых, двукратные победительницы конкурса «Большая перемена», активистки Всероссийской патриотической акции «Диктант Адмирал Горшков». Они работают в отряде волонтёров-медиков «Алые паруса», – рассказали в коломенской гимназии №9 им. дважды Героя Советского Союза С.Г. Горшкова, где учатся сёстры.