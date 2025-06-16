В красногорском лагере «Искра» провели уроки по Великой Отечественной войне
Серию уроков «живой истории», посвящённых Великой Отечественной войне, провели в честь 80-летия Победы в детском оздоровительном лагере «Искра» в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В роли учителя выступил член красногорского военно-исторического центра «Искатель» Александр Ратьков. Он рассказал ребятам о вооружении, снаряжении и форме советских солдат в годы Великой Отечественной войны, о том, как вводились различные элементы формы, а также об истории создания основных типов стрелкового оружия и их тактико-технических характеристиках», — говорится в сообщении.Уроки проходили в форме лекции. Кроме того, Александр Ратьков отвечал на вопросы юных слушателей.