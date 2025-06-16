В Красногорске открыли выставку уникальных экспонатов к 100-летию «Артека»
В Красногорском филиале Музея Победы открылась уникальная экспозиция, посвящённая Международному детскому центру «Артек». Выставка в рамках проекта «Приближение. История в деталях» приурочена к 100-летию легендарного пионерлагеря, которое отмечается 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Первая смена «Артека» стартовала 16 июня 1925 года. За век из небольшого летнего палаточного лагеря он превратился в один из крупнейших в мире комплексов детского отдыха.
«Одна из значимых страниц в истории лагеря – самая длинная смена «Артека», которая продолжалась 1301 день. 18 июня 1941 года сотни ребят со всего СССР приехали в «Артек», а 22 июня началась Великая Отечественная. Лагерь эвакуировали из Крыма в Белокуриху Алтайского края, куда дети и вожатые добирались год и три месяца», – рассказала исполняющая обязанности директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.Посетители выставки увидят экспонаты из фондов филиала. В их числе – благодарность пионеру Анатолию Золотому за активное участие в жизни отряда дружины и отличное поведение, которая датируется 3 июля 1941 года, фотографии председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеслава Молотова с артековцами 1934 года, снимок лагеря 1936 года.
Посетить экспозицию можно до 24 июня.