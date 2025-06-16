В Красногорске открыли выставку уникальных экспонатов к 100-летию «Артека»

16 июня 2025, 12:01

оригинал Фото: пресс-служба Красногорского филиала Музея Победы

В Красногорском филиале Музея Победы открылась уникальная экспозиция, посвящённая Международному детскому центру «Артек». Выставка в рамках проекта «Приближение. История в деталях» приурочена к 100-летию легендарного пионерлагеря, которое отмечается 16 июня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Первая смена «Артека» стартовала 16 июня 1925 года. За век из небольшого летнего палаточного лагеря он превратился в один из крупнейших в мире комплексов детского отдыха.

«Одна из значимых страниц в истории лагеря – самая длинная смена «Артека», которая продолжалась 1301 день. 18 июня 1941 года сотни ребят со всего СССР приехали в «Артек», а 22 июня началась Великая Отечественная. Лагерь эвакуировали из Крыма в Белокуриху Алтайского края, куда дети и вожатые добирались год и три месяца», – рассказала исполняющая обязанности директора Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.