Участниками первой смены лагерей в Пушкинском округе стали 2 тысячи детей

16 июня 2025, 09:12

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Первая смена летних лагерей заработала в Пушкинском округе на прошлой неделе, её участниками стали 2 тысячи детей, для которых открыли 35 площадок дневного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







«В лагерях прошли торжественные линейки и игры, нацеленные на знакомство ребят, а также планирование увлекательной смены», — отметила замглавы округа Ольга Жданова.