Участниками первой смены лагерей в Пушкинском округе стали 2 тысячи детей
Первая смена летних лагерей заработала в Пушкинском округе на прошлой неделе, её участниками стали 2 тысячи детей, для которых открыли 35 площадок дневного пребывания. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В лагерях прошли торжественные линейки и игры, нацеленные на знакомство ребят, а также планирование увлекательной смены», — отметила замглавы округа Ольга Жданова.Она добавила, что лагеря предлагают ребятам различные программы спортивного, творческого, патриотического и экологического направлений. Все эти программы были разработаны в рамках движения «Орлята России».
Первая смена продлится до 9 июля. Подробная информация о лагерях размещена на сайтах образовательных учреждений в разделе «Отдых и оздоровление детей».