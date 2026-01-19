Две женские команды Подмосковья завоевали медали чемпионата России по индорхоккею
Команды «Динамо-Электросталь» и СШОР по игровым видам спорта из Щёлкова стали победителем и серебряным призёром чемпионата России по индорхоккею среди женских команд. Они встретились в финале турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Золотые медали завоевала команда из Электростали, участницы которой показали уверенную игру и высокую результативность в каждом поединке. Второе место занял клуб СШОР по игровым видам спорта. Третьей стала «Юность Москвы».
Звание лучшего игрока турнира получила Юлия Редькина из «Динамо-Электростали».
Чемпионат России по индорхоккею среди женских команд проходил в Электростали. Соревнования проводились в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».
