Две женские команды Подмосковья завоевали медали чемпионата России по индорхоккею

19 января 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Команды «Динамо-Электросталь» и СШОР по игровым видам спорта из Щёлкова стали победителем и серебряным призёром чемпионата России по индорхоккею среди женских команд. Они встретились в финале турнира, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.