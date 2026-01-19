Награды Кубка святого Николая Японского оспорят более 5000 спортсменов

19 января 2026, 16:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В подмосковном спорткомплексе «Арена Мытищи» и в Москве стартовал Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он объединил около 5000 участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области





В этом году фестиваль посвящён 190-летию со дня рождения великого святого, миссионера и просветителя святителя Николая. Впервые торжественное открытие фестиваля прошло в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.

«В соревнованиях участвуют как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет из более чем 60 регионов России и 12 стран мира. Соревнования проводятся в 16 дисциплинах. Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств завершится 24 февраля», – рассказали в министерстве.