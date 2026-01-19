Награды Кубка святого Николая Японского оспорят более 5000 спортсменов
В подмосковном спорткомплексе «Арена Мытищи» и в Москве стартовал Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского». Он объединил около 5000 участников, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области
В этом году фестиваль посвящён 190-летию со дня рождения великого святого, миссионера и просветителя святителя Николая. Впервые торжественное открытие фестиваля прошло в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя.
«В соревнованиях участвуют как взрослые, так и юные спортсмены в возрасте от 10 лет из более чем 60 регионов России и 12 стран мира. Соревнования проводятся в 16 дисциплинах. Одно из крупнейших событий в мире боевых искусств и спортивных единоборств завершится 24 февраля», – рассказали в министерстве.
В рамках фестиваля проведут мероприятия по популяризации российских и японских спортивных единоборств и боевых искусств, встречи со спортсменами, показательные выступления, мастер-классы, выставки и круглые столы.
Турнир, посвящённый просветителю Японии, проводится в Подмосковье с 2011 года. За прошедшие годы в нём участвовали более 45 000 спортсменов, за соревнованиями следили 100 000 зрителей. С 2016-го в фестивале участвуют спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.
Форум стал значимым событием в мире боевых искусств. С 2022 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла он имеет статус Патриаршего фестиваля.