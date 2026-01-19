Традиционный турнир «ОливьеCUP» в городе Пушкино объединил хоккеистов-любителей

19 января 2026, 22:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

На катке Центрального парка города Пушкино прошёл турнир «ОливьеCUP». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Обычно эти соревнования проводят в период новогодних праздников, однако в этом году из-за аномального снегопада турнир пришлось перенести на неделю. Но азарта у участников за это время не убавилось, поэтому встреча любительских дворовых команд прошла динамично.

«Люди собираются, объединяются в группы ради удовольствия. Мы просто получаем наслаждение от хоккея», – поделился начальник управления культуры, спорта и туризма администрации городского округа Михаил Стокоз.