Традиционный турнир «ОливьеCUP» в городе Пушкино объединил хоккеистов-любителей
На катке Центрального парка города Пушкино прошёл турнир «ОливьеCUP». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Обычно эти соревнования проводят в период новогодних праздников, однако в этом году из-за аномального снегопада турнир пришлось перенести на неделю. Но азарта у участников за это время не убавилось, поэтому встреча любительских дворовых команд прошла динамично.
«Люди собираются, объединяются в группы ради удовольствия. Мы просто получаем наслаждение от хоккея», – поделился начальник управления культуры, спорта и туризма администрации городского округа Михаил Стокоз.
В турнире участвовали три команды: «Лидер», All Blacks и «Белые». Все игроки – жители муниципалитета. Большинство – это те, кто раньше играл во дворах, а теперь дважды в неделю проводит на катке дружеские матчи.