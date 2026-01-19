Подмосковная теннисистка Мирра Андреева выиграла первый в году турнир

19 января 2026, 16:35

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мирра Андреева из Подмосковная завоевала первый титул в новом году. Как сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области, теннисистка выиграла турнир категории WTA 500 в Австралии.





В финале Андреева, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, разгромила канадку Викторию Мбоко – 6:3, 6:1. Этот титул стал для 18-летней спортсменки, первой ракетки России, четвёртым за карьеру в WTA в одиночном разряде. Благодаря этому она поднялась на седьмую строчку в рейтинге WTA.

«Поздравляю Вики и её команду, она ещё с прошлого года показывает потрясающий теннис! Надеюсь, в будущем нас ждёт ещё много совместных финалов! Спасибо друзьям, спасибо моей маме, которая всегда рядом со мной и оказывает мне огромную поддержку. Большое спасибо всей моей команде», – сказала Мирра на церемонии награждения.