Две жительницы Пушкинского округа получили знаки «Материнская слава»
Знаки «Материнская слава» вручил двум жительницам Пушкинского городского округа — Валентине Збродько и Ирине Разиной — глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Обе женщины являются многодетными матерями: у каждой из них по пять детей.
«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва вручил знаки «Материнская слава» двум многодетным мамам из Пушкинского», — сообщил Максим Красноцветов.Ирина Разина увлекается творчеством. В 2017 году победила на конкурсе «Мамы Подмосковья» в номинации «Мамины руки». В прошлом году её также отметили знаком «Материнская слава».
Валентина Збродько служит старшим телефонистом телефонной станции взвода связи батальона оперативного назначения войсковой части.