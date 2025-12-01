Две жительницы Пушкинского округа получили знаки «Материнская слава»

01 декабря 2025, 17:48

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Знаки «Материнская слава» вручил двум жительницам Пушкинского городского округа — Валентине Збродько и Ирине Разиной — глава муниципалитета Максим Красноцветов. Об этом он написал в своём Telegram-канале.





Обе женщины являются многодетными матерями: у каждой из них по пять детей.





«Сегодня по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва вручил знаки «Материнская слава» двум многодетным мамам из Пушкинского», — сообщил Максим Красноцветов.