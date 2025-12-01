В Пушкинском округе единый день диспансеризации посетили более 120 человек

01 декабря 2025, 17:33

Фото: istockphoto.com/demaerre

121 житель Пушкинского округа проверил своё здоровье в поликлиниках муниципалитета в единый день диспансеризации, который провели 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Чаще всего медики обнаруживали у пациентов на профилактических осмотрах различные сердечно-сосудистые заболевания. Такие недуги они выявили, в частности, у 30 человек.





«Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения — это, прежде всего, онкология и болезни сердечно-сосудистой системы», — отметила заместительница главврача по амбулаторно-поликлинической работе Пушкинской больницы Татьяна Хоменко.