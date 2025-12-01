Волонтёры Пушкинского округа посетили приют «Зоодом»
«Волонтёры Подмосковья» из городского округа Пушкинский выехали в приют для животных «Зоодом». Добровольцы передали помощь, которую собрали жители округа: корма, крупы и игрушки для питомцев. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Кроме того, команда волонтёров провела субботник в приюте. Ребята вместе убрали территорию, чтобы животные жили в чистой и комфортной среде.
«Каждый такой выезд — это большой шаг к тому, чтобы жизнь братьев наших меньших стала лучше. Спасибо, что вы с нами! Ваша поддержка важна как никогда», — отметили в Отделе по работе с молодежью Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации Городского округа Пушкинский.Подобные выезды помогают не только поддержать приюты, но и вовлекают молодёжь в добровольческую деятельность, формируют ответственное отношение к животным и окружающим. После прогулки ребята узнали, какая помощь еще необходима приюту, и договорились приезжать чаще.