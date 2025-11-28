Движение бегунов «5 вёрст» с декабря будет проводить старты в Ивантеевке

28 ноября 2025, 17:50

Фото: Istock / Rafal Olkis

Городской округ Пушкинский уже второй год подряд присоединился к масштабному всероссийскому проекту «5 вёрст». Теперь субботнее утро в Ивантеевке можно будет начать с активной пробежки в компании единомышленников – поклонников бега и всех, кто любит активный образ жизни, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





С 6 декабря каждую субботу в 9 утра в городском парке Ивантеевки жителей и гостей города будут ждать бесплатные старты на пять километров. Сбор участников – у стелы «Я люблю Ивантеевку».

«Проект «5 вёрст» – движение, призванное объединить людей, подарить заряд бодрости и позитива. Главное – не соревновательный азарт, а быть в движении. На встречу можно приходить одному, с друзьями, с детьми и даже с питомцами. Время прохождения дистанции не ограничено, а результаты будут фиксироваться для личного отслеживания бегунов», – рассказали в администрации.