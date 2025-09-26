Движение «Экосистема» создало фильм о своих проектах и достижениях

26 сентября 2025, 16:53

оригинал Фото: Всероссийское экологическое движение «Экосистема»

Созданное по поручению президента Всероссийское экологическое движение «Экосистема» подготовило документальный фильм о своих значимых проектах и достижениях в Московской области.





Он направлен на популяризацию идей бережного отношения к окружающей среде и привлечения внимания к работе волонтёров, сообщили в пресс-службе организации.



«Фильм рассказывает о людях, которые своим примером вдохновляют жителей на экологические инициативы. Региональное отделение Движения «Экосистема» в Московской области вошло в пятёрку самых активных среди всех отделений страны. Это доказывает, что жители вовлечены в экологическую повестку и проводимые в регионе мероприятия. Уверены, что этот фильм поможет повысить уровень экологического сознания жителей, а также проинформирует их о возможности вступления в движение в качестве волонтёров», – отметили в пресс-службе.