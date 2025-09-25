Подмосковным дачникам перечислили законные способы утилизации опавшей листвы

25 сентября 2025, 21:35

оригинал Фото: Istock / Creative-Family

С 1 сентября вступили в силу новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которые запрещают складировать в обычных контейнерах опавшую листву. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.





В ведомстве дачникам также рекомендовали не вывозить отходы в леса и поля; выбирать легальные способы утилизации; при сжигании строго соблюдать правила пожарной безопасности.

«Среди законных способов утилизации листвы – компостирование. Это экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы. Сжигание допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Расстояние от построек должно составлять не менее 15 метров, а при использовании металлической бочки – от 7,5 метров. Запрещено жечь листву при сильном ветре. Также обязательна противопожарная полоса вокруг места сжигания», – отметили в министерстве.