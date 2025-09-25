Подмосковным дачникам перечислили законные способы утилизации опавшей листвы
С 1 сентября вступили в силу новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которые запрещают складировать в обычных контейнерах опавшую листву. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.
В ведомстве дачникам также рекомендовали не вывозить отходы в леса и поля; выбирать легальные способы утилизации; при сжигании строго соблюдать правила пожарной безопасности.
«Среди законных способов утилизации листвы – компостирование. Это экологичный способ переработки листвы в удобрение для почвы. Сжигание допускается при строгом соблюдении правил пожарной безопасности. Расстояние от построек должно составлять не менее 15 метров, а при использовании металлической бочки – от 7,5 метров. Запрещено жечь листву при сильном ветре. Также обязательна противопожарная полоса вокруг места сжигания», – отметили в министерстве.Специализированный вывоз – вариант для больших объёмов отходов. Можно заключить договор с региональным оператором или заказать контейнер, для экономии объединившись с соседями.
В Минчистоты напомнили, что за незаконную утилизацию растительных отходов предусмотрены штрафы. Для физических лиц они составляют от двух до трёх тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 250 тысяч.