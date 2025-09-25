Отлёт птиц из Московской области продолжится до конца ноября
Перелётные птицы, начавшие покидать Подмосковье в конце августа, продолжат делать это до конца ноября. Такой срок назвали в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Первыми из региона улетели ласточки, стрижи и кукушки. Далее готовятся к отлёту трясогузки, скворцы и жаворонки. Последними покидают подмосковные леса и водоёмы представители видов, способных разнообразить рацион. Это вальдшнепы, дрозды-рябинники и водоплавающие, которые могут переходить с животной пищи на растительную», – отметили в пресс-службе.Как пояснили в министерстве, главная причина сезонной миграции – сокращение кормовой базы. В холодное время года по мере исчезновения насекомых, семян и беспозвоночных птицы вынуждены отправляться в тёплые регионы, где имеется пища для выживания.
В Минэкологии добавили, что многие пернатые перед дальним путешествием собираются в стаи. Это повышает их шансы успешное преодолеть маршрут.