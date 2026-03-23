Движение на Белоомутской переправе в Луховицах ограничили из-за половодья

23 марта 2026, 17:31

Переправу через Оку в посёлке Белоомут округа Луховицы ограничили для транспорта в связи с весенним подъёмом воды. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В период половодья переправа будет обслуживать только пассажиров.





«Людей переправляют с помощью пассажирского понтона вместимостью 12 человек. График работы понтона синхронизирован с расписанием автобусов. От и до правого берега со стороны посёлка Белоомут курсируют маршруты № 26 «Луховицы — Белоомут» и № 53 «Белоомут — автовокзал Коломны)». А от и до левого берега — № 4 «АТП – Белоомут в/ч» и №39 «Белоомут – Ловцы – Гидроузел», — говорится в сообщении.