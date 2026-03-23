В Дубне укомплектовали систему насосных станций для борьбы с паводком
В Дубне полностью укомплектовали систему из 10 насосных станций для противостояния паводку. В понедельник провели тестирование последних двух поступивших насосов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
Все насосные станции установили на подготовленные площадки, организованные на Южной и Центральной канавах. Вместе они могут перекачивать пять тысяч кубометров воды в час. Тестирование показало оптимальную работоспособность системы, которая является одним из главных элементов защиты Дубны от паводка.
«При содействии подмосковного МЧС выставили необходимое число насосных станций в двух локациях в Левобережье. Всего их 10, общий объём – 5000 кубометров воды в час. Их будут применять для перекрытия русел Южной и Центральной канав, а также принудительного переброса воды из них в русло Волги. Цель – предотвратить подтопления ближайших СНТ», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.На обеих локациях, находящихся в зоне возможного подтопления, организовали круглосуточное дежурство двух аварийно-восстановительных бригад. Пока уровень воды в Южной и Центральной канавах не вызывает опасений.
Установка десяти мощных дренажных насосов – одна из задач комплекса противопаводковых мер, который реализуется в Дубне. Также заранее завезены водоналивные дамбы, в городской черте минимизирован объём снега, прочищены дренажные канавы и система ливневой канализации.
Налажено взаимодействие с Федеральным агентством водных ресурсов и МЧС. Проведена тренировка всех спецподразделений на случай чрезвычайных ситуаций.