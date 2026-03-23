В Дубне укомплектовали систему насосных станций для борьбы с паводком

23 марта 2026, 17:26

В Дубне полностью укомплектовали систему из 10 насосных станций для противостояния паводку. В понедельник провели тестирование последних двух поступивших насосов, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





Все насосные станции установили на подготовленные площадки, организованные на Южной и Центральной канавах. Вместе они могут перекачивать пять тысяч кубометров воды в час. Тестирование показало оптимальную работоспособность системы, которая является одним из главных элементов защиты Дубны от паводка.

«При содействии подмосковного МЧС выставили необходимое число насосных станций в двух локациях в Левобережье. Всего их 10, общий объём – 5000 кубометров воды в час. Их будут применять для перекрытия русел Южной и Центральной канав, а также принудительного переброса воды из них в русло Волги. Цель – предотвратить подтопления ближайших СНТ», – сообщил глава Дубны Максим Тихомиров.