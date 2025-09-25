Капитальный ремонт школы в Большом Буньково завершат к 2026 году

В Богородском округе определили подрядчика для капитального ремонта здания «Центра образования № 26» в деревне Большое Буньково. Работы выполнит компания ООО «ТрансДорСтрой», сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Капремонт учебного корпуса 1970 года постройки пройдет в рамках государственной программы Подмосковья. Планируется полностью обновить фасад и кровлю, заменить окна, двери и все инженерные системы. Внутренняя отделка затронет все помещения, включая классы, пищеблок, спортивный и актовый залы, которые оснастят новой мебелью и оборудованием. Кроме того, благоустроят территорию вокруг школы.
Завершение работ и открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.